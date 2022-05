Il Monza, come riportato dal quotidiano Il Giorno, sta progettando una costosissima campagna acquisti per fare bene nella prossima Serie A. Infatti, come riportato dalla testata lombarda, il club starebbe pensando all’acquisto di Belotti, attuale bomber del Torino. Inoltre, la squadra di Berlusconi vorrebbe portare in Brianza anche Acerbi, Sensi e Pessina: giocatori con grandi esperienze.