Salernitana, Iervolino: “Sogno di portare Cavani a Salerno, perchè non provarci?. Ribery rimarrà con noi”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento svelando i piani per la prossima stagione:

“La Salernitana riparte da Walter Sabatini e Davide Nicola: abbiamo trovato un accordo con entrambi, verrà formalizzato nelle prossime ore. Non avevo dubbi su questo, entrambi si sono appassionati al progetto e sono legatissimi ai tifosi e alla città: nessuno ci teneva a rompere l’armonia. Hanno accettato subito, andiamo avanti insieme.

“C’è la volontà di fare bene, valorizzando giocatori come Ederson e Bohinen e trovandone degli altri. Di sicuro resteranno solo i calciatori innamorati della maglia e della città. Gli altri possono andare via”.

“Io mantengo il sogno di portare Cavani a Salerno. Sono un suo fan sfegatato, è un giocatore a tutto campo, potente, veloce, segna tanto e non si risparmia mai. È nel finale di carriera e magari potrebbe approdare a Salerno, ma per ora resta un pensiero, non ci sono stati contatti. So che è innamorato della Campania, e allora perché smettere di sognare? Le nostre porte sono aperte.

“Tanti agenti stanno proponendo giocatori alla Salernitana perché la nostra è stata una bella storia di calcio. Il direttore mi ha promesso sorprese in settimana”.

“Ribery? Resterà non solo perché ha un contratto dal rinnovo automatico in caso di salvezza ma perché è fortemente voluto da me, da Sabatini e dal tecnico. È un ragazzo speciale”