Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato, dopo un evento tenutosi all’Università degli Studi del Sannio, della sconfitta con il Pisa: “Ho condiviso insieme a tutti i tifosi la delusione per non essere andato in finale, però non accetto le critiche. Da 5 anni, da solo, sto lottando tra la Serie A e la Serie B”.