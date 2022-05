Venerato: “Olivera al Napoli dopo sei mesi! Vi svelo la mossa geniale degli azzurri per chiudere l’affare”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di TeleVomero per fare il punto sull’acquisto del Napoli di Mathias Olivera. Queste le sue parole: “La trattativa con il Getafe andava avanti ormai da sei mesi! L’accordo con il calciatore c’era già da diverso tempo a 1.3 milioni a stagione. Il club spagnolo però voleva il pagamento della clausola da parte del Napoli, motivo per il quale la pista si era raffreddata. La dirigenza partenopea, per tutelarsi, aveva già ricontattato l’entourage di Emerson Palmieri ed è stata questa la mossa che ha fatto cambiare idea al Getafe.

Il Napoli ha riformulato l’offerta, cercando di arrivare ad un compromesso. L’affare si è chiuso sulla base di 12 milioni di euro con altri tre di bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League“.