La Sampdoria, nella partita di oggi, ha umiliato la Fiorentina: i liguri hanno vinto con il risultato, schiacciante, di quattro reti ad una. Il primo tempo si era concluso con il risultato di 2-0 e con la squadra di Italiano, in enorme difficolta, che non aveva creato nemmeno un’occasione da rete. La corsa per la qualificazione in Europa è tutta da scrivere.