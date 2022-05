Bergomi sull’Inter: “Simone Inzaghi ha un rammarico”

Giuseppe Bergomi, durante Sky Calcio Club, ha analizzato il finale di stagione dell’Inter:

“Adesso sta bene, Lautaro, a parte quei 2-3 mesi, ha fatto molto bene. In quelle 7 partite, in cui i nerazzurri hanno fatto 7 punti, forse è mancato un po’ lui. Simone Inzaghi ha un rammarico, ma non te lo dirà mai: giocare un recupero è diverso che giocare la domenica insieme alle altre. Per tanto tempo, pensi che possano essere tre punti in più. A Bologna non l’ha gestita bene e anche l’atteggiamento dei giocatori per tutta la gara non è stato positivo. Non erano propositivi. Quella partita è costata. Nell’arco del campionato il Milan è stato più forte”.

Poi sulla possibilità di un crollo del Milan nell’ultima giornata, l’ex difensore nerazzurro si è espresso così: “Perugia-Juve è un’altra storia. Si veniva da una settimana di polemiche, altro clima. Qui è tutto tranquillo. Il Milan mi sembra in flusso, non prende mai gol, è la miglior difesa d’Europa nelle ultime 10, le basta il pareggio. Non voglio tirarla a nessuno, analizzo. Il Milan ha giocatori più europei, giocatori di gamba. L’Inter non può mai fare un gol con lancio del portiere per punta veloce, deve sempre arrivare col gioco fin dentro l’area”.