Bargiggia: “Se Ospina non rinnova, uno tra Mirante e Sirigu. Su Mertens, Koulibaly e Bremer…”

Il noto giornalista Paolo Bargiggia ha parlato a 1 Football Club soffermandosi sulla prossima sessione di calciomercato del Napoli.

Ecco quanto affermato dal giornalista: ““Nella prossima settimana, va chiarita la situazione Ospina. Il procuratore porterà offerte. De Laurentiis gli ha fatto una proposta da 2 milioni, ritoccata verso l’alto. Il piano B è il rinnovo di Meret, per il quale c’è un accordo con l’agente. Sarà un rinnovo variabile: se resterà senza Ospina, sarà titolare; in caso contrario, prolungherà per essere ceduto o prestato altrove. Se parte Ospina, arriva un parametro zero di esperienza che si accontenti di fare la riserva. I nomi sono quelli di Sirigu, come primo, e Mirante, ex Roma”.

“Futuro Mertens? C’è voglia di proporre rinnovo al ribasso, il ragazzo è molto affezionato a Napoli e nessuno si opporrebbe se restasse, ma non sono così convinto che rimanga qui”.

“Koulibaly? L’agente lavora con Bayern e Barcellona, ma il Napoli chiede 40 e bisogna sapere se i due club vogliano trattare su queste cifre. Se non verrà perfezionata la sua cessione, può restare per andare via a parametro zero tra un anno, una scelta che De Laurentiis potrebbe assecondare come gesto di riconoscenza nei confronti suoi e dell’agente”.

“Se parte, arriva Bremer dal Torino? E’ un sogno, ma costa tanto: le possibilità di vederlo in Campania sono poche, perché l’Inter può proporre un ingaggio da 4-4,5 milioni, mentre il Napoli si fermerebbe alla metà. Gli azzurri potrebbero virare su Casale del Verona o il norvegese Ostigard, oggi in prestito al Genoa,m che potrebbero arrivare anche in caso di partenza di Koulibaly come ultimi difensori del reparto“.