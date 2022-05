Moggi: “Nedved come dirigente deve imparare ancora molto”

Intervenuto in diretta sul canale Twitch di Juventibus, Luciano Moggi è ritornato sulla finale di Coppa Italia con alcune decisioni che hanno penalizzato la Juventus:

“Valeri per esempio ha sbagliato sia per il rigore di Lautaro che per la mancata espulsione di Brozovic. Non se l’è sentita, era una partita importante. Sono cose che capitano”. Poi il pensiero dell’ex direttore generale bianconero sul futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina: “Rimane al posto suo, ci mancherebbe”.

“A volte Nedved perde l’occasione per stare zitto. Restano tutti al loro posto, ma ci vorrebbe uno qualificato per stare vicino all’allenatore e al campo e non è di certo Pavel Nedved. L’ho portato io Pavel, era un grande giocatore, ma come dirigente deve imparare qualcosa in più” ha continuato Moggi.

“Il problema è solo Locatelli. Quando c’erano problemi per l’acquisto, dicevo che come lui ce n’erano tanti e ora la dimostrazione ce l’ha data il campo. Difetta nella personalità e negli assist per gli attaccanti. Nelle squadre di calcio, ogni giocatore deve avere delle caratteristiche, quelle di Locatelli non aumentano la qualità del centrocampo”.