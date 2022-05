KKN – Dopo Kvaratskhelia e Olivera, il Napoli non prenderà altri giocatori. Tuanzebe non sarà riscattato. Possibile doppio rinnovo Meret-Ospina

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune novità sul calciomercato azzurro.

“Dopo aver chiuso per Kvaratskhelia ed aver quasi chiuso per Olivera, il Napoli non farà altre operazioni di mercato di rilievo. La dirigenza ritiene di avere una rosa valida per poter affrontare la prossima stagione. Un eventuale acquisto arriverà in caso di una cessione: ad esempio, in caso di partenza di Fabian Ruiz arriverebbe Svanberg. Tuanzebe non sarà riscattato, e per rimpiazzarlo, si sta pensando ad un colpo low cost in stile Anguissa. In più, la società sta lavorando al doppio rinnovo di Meret e di Ospina“.