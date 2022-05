L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sull’asta di beneficenza organizzata dalla Lega Serie A e svolta a Roma.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la maglia di Lorenzo Insigne, messa a disposizione dal Napoli, non abbia riscosso successo. Il motivo: l’accattante partenopeo è ormai un ex del campionato italiano, considerando la sua partenza per Toronto.