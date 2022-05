L’ex difensore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato a Tele A della stagione degli azzurri e sulla mancata occasione per lo Scudetto.

“Scudetto? Koulibaly, dopo la partita con la Fiorentina, aveva capito che nello spogliatoio qualcosa non andava. Provò ad allertare l l’ambiente. Questo però non è arrivato al presidente, gli è arrivato in ritardo quando lo Scudetto era ormai andato. Gli umori dello spogliatoio vanno captati e letti”.