Sosa: “Osimhen da tenere stretto, l’anno prossimo raddoppierà il suo valore”

A Radio Marte è intervenuto l’ex attaccante azzurro Roberto “Pampa” Sosa che ha parlato di Victor Osimhen. Ecco quanto detto:

“Il Napoli dovrà fare qualche acquisto, ci sono molti giocatori in scadenza. L’obiettivo oggi non so quale sia, ma il Napoli non rimarrà fermo. La società sapendo che giocherà la Champions non si farà trovare impreparata. Osimhen è fortissimo, se io potessi respingere qualche offerta lo farei, in pochissimo tempo raddoppierà il suo valore. Chi compra questo ragazzo a 60 milioni fa un grande affare, è un giovane con grandi margini di miglioramento”.