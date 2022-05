Maradona Jr: “Papà mi raccontava sempre le emozioni del primo Scudetto a Napoli”

Diego Maradona Junior, figlio del Pibe de Oro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal in onda su Radio Kiss KissNapoli:

“Ho vissuto sempre le emozioni del 10 maggio 1987 grazie ai racconti di papà. Io sono stato un fortunato, ho goduto e so che fu meraviglioso. Deluso per lo Scudetto perso quest’anno? Non direi deluso perché il Napoli ha centrato l’obiettivo della Champions. Credo che il Napoli ci poteva stare alla fine visto che è arrivato a giocarselo il Milan. Le colpe comunque non sono tutte di Spalletti. Io penso che l’allenatore conta sempre il 30%, mentre i giocatori rappresentano il 70″