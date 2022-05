Bruscolotti: “Il Napoli deve rispettare i suoi tifosi. Sulla partita col Genoa…”

L’ex calciatore del Napoli Beppe Bruscolotti ha parlato della prossima partita del Napoli a Canale 21. Il Napoli affronterà il Genoa nell’ultima partita al Maradona di questa stagione.

Ecco le parole dell’ex calciatore: “Col Genoa sarà una partita particolare, racchiude tante cose compreso il passato dove io ho vissuto una situazione del genere. Come ben ricordate il Genoa si salvò e il Milan andò in Serie B. A fine stagione ci può essere uno scarico di una squadra, può accadere anche al Napoli anche se deve chiudere la stagione e tante situazioni. Il capitano azzurro che fa l’ultima partita, il Napoli che ha avuto problemi al Maradona e vorrà chiudere bene. La situazione è ben diversa rispetto al passato, non è tranquilla.“

“Anche questo chiacchiericcio che c’è tra società e allenatore, la piazza contro che non riesce a capire. Qui sembra che gira tutto attorno al pubblico, ma i tifosi con una delusione del genere che devono fare? Allo stadio si va per vedere la propria squadra vincere, la gente sa cosa significa vincere in questa città, non si può togliere la gioia ai tifosi. Come poi puoi pretendere che la gente venga in massa allo stadio, se dichiari che non hai mai pensato allo scudetto il quadro è chiuso. Alla fine il pubblico deve avere rispetto, ma voi l’avete verso il pubblico? Io non credo. Ripeto questa partita non è tranquilla, può succedere di tutto”