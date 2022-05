Calciomercato Napoli – Il futuro dei difensori azzurri, una suggestione dal Genoa

Con la stagione di Serie A ormai giunta quasi al termine, è inevitabile che si cominci a parlare di futuro e di calciomercato. In casa Napoli, dove è in atto una vera e propria rivoluzione, c’è un difeso che ha stupito tutti quest’anno: la difesa. Infatti, insieme a Milan ed Inter, gli azzurri vantano la miglior difesa del campionato con 31 reti subite in 36 giornate.

Come riporta il Corriere dello Sport, un giocatore ormai certo del rinnovo è Juan Jesus. Il brasiliano si è fatto trovare sempre pronto e ha da subito dato certezze quando mancava un titolare, giocando all’occorrenza anche da terzino. Chi invece dovrà discutere di un possibile rinnovo, sono proprio i due titolari, Koulibaly e Rrahmani, che vedono all’orizzonte le scadenze dei loro contratti. Il primo è legato al Napoli fino al 2023, l’altro fino al 2024.

In attesa di risvolti con gli agenti dei giocatori, in casa Napoli intanto prende piede un’idea dal Genoa. Si tratta del norvegese Leo Skiri Østigård, 22enne che ha stupito tutti in questa stagione.