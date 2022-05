Iannicelli duro: “La squadra si è sciolta come neve al sole”

Peppe Iannicelli, a Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport; ha analizzato nel dettaglio il finale di stagione azzurro:

“[…] Vorrei ricordare a tutti che lo stesso Spalletti, al primo anno a Roma, fece fare tantissimi gol a Francesco Totti e la stagione successiva venne esonerato dopo due giornate per i malumori che si erano creati all’interno del club” ha affermato l’opinionista televisivo.

“Io – ha ammesso il giornalista – spero vivamente che non ci ritroveremo a ripartire con questi equivoci mentali. La squadra si è sciolta come neve al sole quando poteva davvero vincere: è una cosa di una gravità inaudita. Quando hai l’occasione, devi giocartela. E se non lo fai, c’è un problema serio. Un problema che io ascrivo soprattutto all’allenatore”.