Ceferin annuncia: “Pesanti multe per chi viola il nuovo FPF!”

Tantissime le novità che accompagneranno il futuro della Champions League, massima competizione continentale che dal 2024/25 cambierà volto, a partire dal numero di squadre partecipanti, che salirà a 36. Di questa è di altre novità, ha parlato il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin ai microfoni di Marca:

“Il tornero cambierà e dovremo spiegare ai tifosi le nuove regole, il format sarà più complesso ma più competitivo ed emozionante, farà bene all’equilibrio della competizione. Non abbiamo ancora deciso sulle liste d’accesso, il coefficiente UEFA è solo una delle tante proposte sul tavolo e non è detto che prevarrà, potrebbe essere ingiusto per le squadre più piccole che ottengono una buona posizione in campionato

Nuove date e orari? Non credo ci saranno queste modifiche, non ci saranno accavallamenti con Europa League e Conference League. Ci sarà sempre una cerimonia d’apertura su idea del presidente ECA Al-Khelaifi. Fair Play Finanziario? ECA e UEFA hanno concordato un sistema di sostenibilità finanziaria, equo per tutte le parti in gioco, sarà un sistema che funzionerà, le multe saranno pesanti se ci saranno delle violazioni”.