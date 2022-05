Sportmediaset – Spalletti vuole trattenere Ospina!

Il portale di Sportmediaset fa il punto della situazione su Ospina, prossimo alla cessione:

“Ospina è a Napoli dall’estate 2018, quando arrivò dall’Arsenal in prestito con diritto di riscatto (poi esercitato l’anno successivo). Nelle prime tre stagioni non è mai stato titolare inamovibile della porta partenopea, alternandosi prima con Karnezis poi con Meret, ma sotto la guida di Spalletti è diventato quasi insostituibile, complice anche qualche acciacco fisico dell’estremo difensore azzurro. Contro la Fiorentina, lo scorso 10 aprile, ha toccato le 100 presenze in maglia partenopea e il tecnico toscano sembra voler fare di tutto per trattenerlo, ma la partita del suo futuro al momento appare molto aperta”.