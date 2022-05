Dall’Inghilterra – Non solo il Napoli su Broja. Tanti club sul gioiellino albanese

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, il Napoli non sarebbe l’unica squadra in corsa per accaparrarsi Armando Broja, attaccante albanese di proprietà del Chelsea. I Blues, il cui futuro è molto incerto, hanno sul tavolo alcune trattative di calciomercato. Una di queste riguarda proprio l’obiettivo della dirigenza partenopea. Tuttavia, sulle sue tracce, ci sono anche altri club come Arsenal, Borussia Dortmund, ma soprattutto West Ham e Southampton, che punta alla riconferma del gioiellino.