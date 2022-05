CdS: Il Napoli è pronto allo Spalletti-bis, il tecnico resterà in azzurro

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la permanenza del tecnico toscano non sia messa in discussione. Sia società che gruppo squadra, infatti, sono pronti allo “Spalletti-bis” per la prossima stagione.

L’allenatore ha intenzione di portare avanti il progetto iniziato, dal quale ha ricavato l’obiettivo stabilito sin da subito: la qualificazione in Champions League.

Lo scopo è continuare a crescere, portando il più in alto possibile club e giocatori.