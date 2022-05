Incocciati: “Mertens sostituito spesso perchè non al massimo, il Napoli poteva vincere questo campionato

A Radio Marte è intervenuto l’ex azzurro Giuseppe Incocciati che ha parlato di Dries Mertens e del campionato del Napoli di quest’anno. Ecco quanto detto:

“Io ritengo che il Napoli poteva battersela fino alla fine per lo scudetto, che poi emergono responsabilità altrui fa parte del gioco. Mertens per un periodo non era quello degli anni passati, stava passando un momento non così brillante, da allenatore credo che tante volte è stato sostituito poiché non al massimo. Nelle ultime giornate si è visto, però, che può fare ancora la differenza. Io considero i fatti, amari, per quello che è un campionato che il Napoli poteva vincere”.