Giordano: “Del Sassuolo prenderei quasi tutti, sono davvero fortissimi”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live; analizzando i temi di mercato attuali del Napoli e possibili movimenti che potrebbe fare:

“Napoli su Simeone, Scamacca e Barak? Il Sassuolo non è quello che abbiamo visto sabato, ed anche il vero Scamacca è un altro rispetto a quello dell’ultima giornata. Attaccante di grandissimo livello. Del Sassuolo prenderei quasi tutti, sono davvero fortissimi”.

Giordano ha poi aggiunto: “Anche Raspadori e Gian Marco Ferrari mi piacciono tanto. Consiglio il difensore neroverde. Sarebbe titolare, nel Napoli? No, con Koulibaly non gioca titolare nessuno, ma Ferrari nei quattro ci starebbe bene. Se cederei Zielinski? Può lasciare il Napoli? Ho un debole per il polacco, come anche per Milinkovic-Savic: sono quei centrocampisti che ti colpiscono, che possono sempre fare qualcosa. Non so se Piotr potrà andare via. Raramente, però, si vedono ragazzi col suo talento”.