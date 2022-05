Pedullà – Osimhen parte solo con 80 milioni cash più bonus

Alfredo Pedullà ha parlato di Victor Osimhen.

Come riportato dal suo sito di informazione giornalistica, il nigeriano del Napoli potrebbe partire solo con un’offerta cospicua nelle mani di Aurelio De Laurentiis: il numero 9 del Napoli è molto importante per la squadra e il club, motivo per cui si dovrà partire da una valutazione minima di 80 milioni di euro più una somma abbondante di bonus cospicui per poter tentare di convincere il patron dei partenopei a lasciar partire la punta nativa di Lagos.