BBC – Piace Armando Broja del Chelsea: sarebbe l’erede di Osimhen

Il sito della BBC ha riportato l’interesse del Napoli per l’attaccante Armando Broja del Chelsea.

L’ipotesi di vederlo in azzurro rimane attualmente improbabile, dato che il suo arrivo dipenderebbe dalla cessione in estate del centravanti titolare ovvero Victor Osimhen. Attualmente è in prestito al Southampton dai Blues e in Premier League sta facendo davvero bene nonostante la sua giovanissima età: infatti la punta ha soli 21 anni. Il Napoli sonda i primi contatti, per capire quali sarebbero le condizioni dell’affare.