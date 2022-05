Serie A – I convocati dell’Atalanta per la sfida contro la Salernitana

L’Atalanta, tramite un comunicato ufficiale, ha diramato la lista dei giocatori scelti da Gasperini per la sfida contro la Salernitana. Gli orobici devono vincere per sperare ancora nell’Europa: i granata, invece, sono in uno stato straordinario di forma. Si prospetta una sfida incandescente al Gewiss Stadium tra sogni di Europa e sogni salvezza. Di seguito i convocati:

Portieri: Dajcar, Musso, Sportiello.

Difensori: Cittadini, Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Palomino, Scalvini, Zappacosta.

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic, Pessina,

Attaccanti: Boga, Mihaila, Muriel, Zapata.