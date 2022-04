Gazzetta – Dopo Mertens, altro rinnovo in vista per il Napoli

A seguito della proposta accettata da Dries Mertens in merito al rinnovo del contratto, un altro giocatore del Napoli potrebbe restare in maglia azzurra.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si tratta di David Ospina. Il portiere colombiano è in scadenza. Tra due mesi, infatti, in caso di mancato prolungamento dell’accordo con il club azzurro, il primo difensore sarà svincolato a parametro zero.

I margini per raggiungere l’intesa tra la società e Ospina ci sarebbero. Da valutare, dunque, la possibile trattativa a riguardo.