Napoli non coincide con De Laurentiis: lettera di fine rapporto

Empoli-Napoli si aggiunge al libro degli orrori dei tifosi azzurri, la partita del Castellani riesce a superare anche il match casalingo contro il Verona a parere dei più. Poi il rumore sordo del baratro, un ritiro e un comunicato stampa, Spalletti artefice di ogni danno. Queste sono state le ultime ore della SSC Napoli, ulteriore testimonianza di una gestione crollata nell’estate del 2018.

Aurelio De Laurentiis tuona, anzi no, ci pensa la prole a scatenare l’inferno negli spogliatoio al termine della disfatta toscana. Sembra un déjà-vu per la piazza, qualcosa che abbia a che fare con Salisburgo, qualcosa che sa di ammutinamento. La verità nuda e cruda potrebbe non essere questa chiaramente, ma troppe voci portano in coro la stessa versione dei fatti.

Che ruolo avrà mai il buon Edoardo per sentirsi legittimato ad agire in questo modo? La risposta, a parere di chi scrive, non è scritta nell’organigramma societario. Intanto la stampa sforna notizie di giornata, sulla giostra ci finiscono Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano, in un eterno moto destinato a scandire le nostre giornate. Gli obiettivi della SSC Napoli non hanno più trovato il consenso popolare, tutta colpa di questa pazza pazza viziata piazza.

Una tifoseria che non è più in grado di sostenere se non in presenza di trofei alzati al cielo e grandi campioni con la 10 sulle spalle, i De Laurentiis non meritano questo. Ad Empoli ancora una volta si registrano numeri pessimi anche sugli spalti, tutto l’impianto occupato dai padroni di casa chiude il cerchio dello scempio iniziato con il Maradona deserto in occasione di Napoli-Roma.

Egregio Presidente,

sembra giunta al capolinea la sua avventura sul Golfo. Non esiti a preparare il suo trasferimento e pensi al benessere della sua famiglia, questa città non merita gli investimenti memorabili effettuati negli anni né il suo immenso amore verso questi colori. Serenamente valuti la Puglia come migliore opzione per il prosieguo della sua vita imprenditoriale e privata, certamente potrà continuare a far faville in quel di Bari.

Nel ringraziarla per quanto fatto in questi anni, la consegno al caldo abbraccio della piazza napoletana per augurarle immensa fortuna.