Il Punto sul Campionato – Napoli, che combini? La Juventus è a un punto. Milan e Inter, sarà duello fino alla fine. Tutti i temi della trentaquattresima giornata

Al termine della trentaquattresima giornata, la lotta scudetto presenta ancora il derby tra Inter e Milan. Infatti, le milanesi, hanno rispettivamente battuto Roma e Lazio, proseguendo in tutto e per tutto verso la conquista del campionato. Il Napoli si suicida in casa dell’Empoli ed ora è distanziato di un solo punto dalla Juventus, vittoriosa contro il Sassuolo. In zona Europa è arrivata una sconfitta anche per la Fiorentina, contro una Salernitana rilanciatissima per la lotta salvezza. Vince invece l’Atalanta, che si sbarazza del Venezia, inguaiandolo in tutto e per tutto. La bagarre per non retrocedere vede come protagoniste attive anche Sampdoria e Genoa, vincente nello scontro diretto con il Cagliari, altra squadra che corre enormi rischi.

Il Napoli ha harakiri in casa dell’Empoli, nella maniera più inaspettata possibile. I partenopei, in vantaggio di due gol, hanno sciupato l’impossibile – con la complicità di incredibili errori – venendo perfino sconfitti da un Empoli che mai ha realmente mollato. La situazione per Luciano Spalletti sta iniziando a sfociare sempre più nello psicodramma e nella difficoltà nel reagire mentalmente. Ora come ora, consolidare il piazzamento in Champions League è l’obiettivo principale delle prossime uscite, oltre a non perdersi dal punto di vista psicologico. Aurelio Andreazzoli ritrova il successo proprio contro i partenopei, come nell’ultima occasione. La sua squadra non è mai mancata nella prestazione, proprio come in questa sfida.

L’Inter piazza un importante colpo in chiave lotta scudetto, travolgendo la Roma. Vittoria meritata da parte dei nerazzurri, che hanno saputo colpire nel momento giusto, chiudendo la pratica nei primi minuti del secondo tempo. È proprio in questo finale di stagione che si sta rivedendo la squadra che Simone Inzaghi ha creato. Al momento, l’inerzia scudetto è tutta a favore della Beneamata, che con il recupero da disputare contro il Bologna può prendersi la vetta solitaria del campionato. Poco da dire per la squadra di José Mourinho, messa sotto nonostante qualcosina abbia provato a farlo vedere.

Il Milan non molla la corsa per il titolo e batte la Lazio allo scadere. Decisivo il gol di Sandro Tonali quando tutto sembrava indicare un pareggio. Tornare a casa senza la vittoria sarebbe stato un enorme peccato per i rossoneri, vista la favolosa reazione mostrata nel secondo tempo, dove non è stato lasciato spazio ai biancocelesti. Stefano Pioli dimostra così di avere un gruppo fortemente unito e soprattutto intenzionato a raggiungere il titolo. Non sarà semplice contro i cugini nerazzurri che sembrano spediti al trionfo in campionato, ma nulla ancora è deciso. Altra beffa per Maurizio Sarri, che dopo un buon primo tempo si è visto la squadra afflosciare.

La Juventus, con un po’ di fortuna, trova la vittoria contro il Sassuolo e ipoteca il piazzamento in Champions. Decisamente non una bella prestazione per la squadra di Massimiliano Allegri, che però ha trovato il successo nel finale per merito di Moise Kean, portandosi così ad un solo punto dal Napoli. Nella prossima stagione servirà un cambio di rotta per provare a migliorare la propria posizione, La squadra di Alessio Dionisi invece, ha dimostrato di non aver mollato le proprie intenzioni di voler far bene. Per i partenopei, la prossima gara potrebbe presentare enormi insidie.

Colpo incredibile della Salernitana, che si rimette in gioco per la lotta salvezza battendo la Fiorentina. Una vittoria ampiamente meritata da parte dei granata, nonostante all’inizio della ripresa ci sia stato un leggero calo. Nel complesso, la squadra di Davide Nicola ha dato prova di essere in forma smagliante e soprattutto motivata a mille per centrare il miracolo salvezza. Obiettivo che continua ad essere difficile da raggiungere per i campani, ma vista la situazione di classifica è obbligatorio crederci fino alla fine. Vincenzo Italiano vede probabilmente svanire il sogno dell’accesso alla Champions League. Ora bisogna consolidare la propria posizione in zona Europa.

L’Atalanta ritrova il successo battendo un Venezia che sembra aver gettato la spugna. La grande prova di Luis Muriel è quanto basta ai bergamaschi per superare la resistenza dei lagunari, che vengono ormai da 8 lunghe sconfitte consecutive, e la cui prova è stata decisamente negativa. Per Gian Piero Gasperini, nonostante non sia stato un successo liberatorio, è quanto basta per poter continuare a sperare nel sogno europeo. Mentre per Paolo Zanetti è forse la definitiva condanna alla Serie B. I veneti sembrano proprio non averne più. Un peccato per quanto fatto vedere nella prima parte di stagione.

Il Genoa guadagna una vittoria allo scadere nello scontro salvezza contro il Cagliari. Il grifone, dopo essere partito meglio, ha sofferto il ritorno degli isolani, senza dare l’impressione di star giocando la migliore delle loro partite. Però, all’ultimo respiro, è arrivato il gol di Milan Badelj che ha permesso ai liguri di battere una diretta concorrente per la salvezza e così di aggiungere ulteriore pepe alla lotta per non retrocedere. La squadra di Alexander Blessin deve crederci, il derby con la Samp della prossima giornata potrebbe essere cruciale per i destini delle due compagini. Per Walter Mazzarri la situazione si fa dura. Tocca vincere i prossimi scontri diretti per evitare la retrocessione.

L’Hellas Verona e la Sampdoria guadagnano un punto a vicenda. Un match che ha visto i blucerchiati migliorare nella prestazione rispetto alle ultime uscite. Non basta però il gol di Francesco Caputo a guadagnare la vittoria. La classifica non sorride alla squadra di Marco Giampaolo, ma si intravede un piccolo spiraglio di un possibile cambio di direzione per queste ultime uscite. Sarà importante raccogliere ciò che di buono si è visto in questa partita. Cambia poco per gli uomini di Igor Tudor, tranquilli da un pezzo, che però danno in ogni sfida la prova di essere vivi.

Pareggio divertente tra due squadre libere da pericoli come Bologna e Udinese. Una partita dove non sono mancate occasioni e divertimento, a conferma dell’ottimo lavoro fatto dalle due compagini e dai due allenatori Sinisa Mihajlovic (sostituito anche in questa da Miroslav Tanjga vista la dura situazione che sta attraversando) e da Gabriele Cioffi, che possono dire di aver disputato una buona stagione e possono così dare sfoggio delle loro qualità nelle uscite che seguiranno.

Il Torino ha la meglio sullo Spezia. La doppietta di Sasa Lukic ha regalato il successo ai granata, autori di una buona prova, specie nel primo tempo. Nella ripresa gli aquilotti hanno provato a reagire, ma senza guadagnare ulteriori punti. Ivan Juric continua a trovare buoni riscontri da parte dei suoi uomini, la quadra sembra quella giusta, soprattutto in vista della prossima stagione. La squadra di Thiago Motta ha invece dimostrato di non aver mollato nonostante il ko. Serve però un ultimo sforzo per mettersi al sicuro.

RISULTATI

Torino-Spezia 2-1 (4’ (R), 69’ S. Lukic – 90+7’ R. Manaj (R))

Venezia-Atalanta 1-3 (D. Crnigoj – 44’ M. Pasalic, 47’ D. Zapata, 63’ L. Muriel)

Inter-Roma 3-1 (30’ D. Dumfries, 40’ M. Brozovic, 52’ L. Martinez – 85’ H. Mkhitaryan)

Hellas Verona-Sampdoria 1-1 (78’ G. Caprari – 44’ F. Caputo (R))

Salernitana-Fiorentina 2-1 (9’ M. Djuric, 79’ F. Bonazzoli – 64’ R. Saponara)

Bologna-Udinese 2-2 (6’ A. Hickey, 59’ N. Sansone – 25’ D. Udogie, 46’ I. Success)

Empoli-Napoli 3-2 (80’ L. Henderson, 83’, 88’ A. Pinamonti – 44’ D. Mertens, 53’ L. Insigne)

Genoa-Cagliari 1-0 (89’ M. Badelj)

Lazio-Milan 1-2 (4’ C. Immobile – 50’ O. Giroud, 90+2’ S. Tonali)

Sassuolo-Juventus 1-2 (39’ G. Raspadori – 45’ P. Dybala, 88’ M. Kean)