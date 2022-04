Floro Flores: “A Napoli è mancata la concentrazione! Beto e Deulofeu in azzurro? Vi dico la mia”

Il noto ex calciatore di Udinese e non solo, Antonio Floro Flores, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sul momento di forma del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Se ad inizio campionato mi avessero detto che gli azzurri avrebbero lottato per lo scudetto raggiugendo una tranquilla qualificazione in Champions, non ci avrei creduto! Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, la stagione del Napoli ha lasciato un po’ di amaro in bocca ma, tutto sommato, è stata eccellente.

Negli ultimi match il Napoli ha peccato molto dal punto di vista mentale! La squadra azzurra ha sempre sofferto di questi problemi ed è proprio qui che bisogna lavorare. Basti pensare alla serie di vittorie inanellata dalla Salernitana, una vittoria può fare tanta differenza. Anche a me, quando giocavo nel Sassuolo, accadde la stessa cosa.

Deulofeu è stato spesso vicino a vestire la maglia del Napoli e penso che adesso sia il momento giusto! Lo spagnolo è al culmine della sua carriera e, se dovesse continuare così, sarebbe un’ottima pedina per diversi club europei. Discorso diverso per Beto! Il portoghese è ancora piuttosto grezzo, agli azzurri servono giocatori pronti per disputare la Champions“.