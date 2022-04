CdM – Napoli, il calo non è solo fisico manca la forza mentale

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione sulle ultime vicende in casa Napoli. Al centro dell’analisi del quotidiano c’è il calo fisico della formazione azzurra. Dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina, ci si aspettava una reazione di forza. Così non è stato, infatti è arrivato prima il pareggio con la Roma e poi il ko con l’Empoli.

Stando a quanto riportato dal quotidiano il calo della squadra non dipende da un problema atletico, ma da un disagio tattico e mentale. La squadra ha una buona condizione atletica, ma non si può dire lo stesso della condizione mentale e tattica. Non c’è un disegno, non c’è uno schema da seguire. Il Napoli sbaglia per frenesia, timore e superficialità. Il cuore non basta per vincere se non c’è la voglia fi farlo.