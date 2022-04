Uefa-Superlega, i tre club annunciano il controricorso. La data del processo

La vicenda che vede coinvolte Superlega e Uefa difficilmente terminerà in tempi brevi. Infatti, dopo la sentenza del tribunale di Madrid, che ha accolto il ricorso dell’organo calcistico europeo che può dunque infliggere sanzioni ai promotori del progetto, i tre club (Juventus, Barcellona, Real Madrid) si preparano ad un nuovo ricorso per ribaltare quest’ultima decisione. Secondo La Repubblica questo processi potrebbe svolgersi il giorno 14 giugno. Tutto questo in attesa del vero confronto che si terrà a Bruxelles, in cui sia l’Ue che la Corte di Giustizia potranno esprimersi in merito alla possibilità di creare leghe private.