Tuttomercatoweb parla della cessione del Milan al fondo Investcorp, svelando le cifre della cessione del club.

Procede spedita la trattativa, come riporta TMW, tra il fondo Elliott e Investcorp per la cessione del Milan. La cifra della cessione è stata svelata: ben 1,1 miliardi di euro e non 1,1 miliardi di dollari. Si conta, per inizio maggio, di effettuare il closing per concludere l’operazione