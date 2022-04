Czachowski: “Zielinski? Anche in Nazionale non sta rendendo bene. Forse…”

Piotr Czachowski, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Marte, dove ha parlato del rendimento di Piotr Zielinski.

“È un brutto periodo per Zielinski perché anche in Nazionale gioca come nel Napoli e cioè non bene. Forse sta giocando tanto, ma sono certo che appena finirà la stagione, avrà tempo di recuperare le energie e fare un buon Mondiale. Piotr deve giocare con la sua testa e adesso non sta giocando bene. È un peccato che l’Italia non sarà ai mondiali, sono innamorato del calcio italiano”.