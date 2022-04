Il d.s. Gianluca Nani ha rilasciato un’intervista a TMW News, sotto i riflettori ci sono ancora le ambizioni scudetto del Napoli. Queste le sue parole:

“Aspetterei prima di dare giudizi, il Napoli ha vissuto periodi critici in stagione ed è stato in grado di uscirne molto bene. Il campionato è stranissimo e non ci sono padroni, non vedo gli azzurri già condannati. La squadra gioca bene e non manca personalità, forse qualche tassello in più però”.