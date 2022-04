Torreira, che tegola per mister Italiano: il comunicato viola

Lucas Torreira starà ai box per un pò e il club non può restare serena per questo finale di stagione, il calciatore è fondamentale per la rincorsa europea di mister Italiano. Di seguito il comunicato della società viola:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Torreira, nel corso della partita Juventus-Fiorentina, è stato costretto ad abbandonare il campo per un trauma contusivo al fianco sinistro. Gli esami diagnostici svolti nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo trasverso dell’addome. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”.