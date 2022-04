Stendardo penalizza il Napoli: “La Champions potrebbe non bastare”

L’ex calciatore Guglielmo Stendardo conosce bene la piazza napoletana e guarda con interesse al cammino dei partenopei. Durante un’intervista a Radio Marte ha commentato:

“Il Napoli è stato troppo altalenante finora, conosco bene Spalletti e so quanto può dare ad una squadra, ma comunque si possono fare critiche costruttive. il tecnico ha mantenuto l’equilibrio soprattutto nei momenti peggiori della stagione, sono sorpreso però dal minutaggio di Mertens. Il belga potrebbe tornare utile in questo finale, con Osimhen andrebbe ad agire tra le linee. Finora resta una stagione positiva anche se la Champions potrebbe non essere sufficiente, bisogna vedere le esigenze della proprietà”.