TuttoSport – Il Napoli potrebbe offrire Petagna per Bremer al Torino

Il Napoli non ha perso le speranze per arrivare a Bremer.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui il difensore brasiliano di Juric sarebbe ancora in cima alla lista dei rinforzi per la prossima stagione del Napoli. Il quotidano piemontese stamane ha parlato di un possibile inserimento, in quanto contropartita tecnica, di Andrea Petagna nell’affare che il club azzurro proporrebbe a Cairo dopo la fine della stagione attuale. Bisognerà vedere quale sarà la risposta del patron granata alla proposta azzurra: intanto sul calciatore c’è già mezza Serie A che vorrebbe trovare la formula giusta per portarsi a casa uno dei migliori difensori centrale del massimo torneo nazionale.