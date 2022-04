TuttoSport – Di Lorenzo potrebbe essere convocato per l’Empoli

Giovanni Di Lorenzo potrebbe essere convocato da Spalletti per l’Empoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui il calciatore del Napoli starebbe provando a recuperare per la trasferta di domenica in terra toscana. Il terzino destro della Nazionale sta lavorando sia con i compagni in parte che in palestra per un lavoro personalizzato in vista di un recupero veloce: a questo Napoli mancano le sgroppate in avanti di Di Lorenzo, che si è reso più volte durante la stagione protagonista in zona offensiva con assist ai compagni e reti importanti e pesanti.