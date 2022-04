Gazzetta – Napoli, addio al sogno scudetto, non c’è più speranza nemmeno per gli ottimisti

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli analizzando il pareggio di ieri sera contro la Roma. Il gol al 91esimo di El Shaarawy spegni i sogni scudetto degli azzurri e dei suoi tifosi. Questo quanto riportato:

“Per fortuna la prossima il Napoli la gioca in trasferta. Perché nelle ultime due al Maradona la squadra di Luciano Spalletti ha bruciato il sogno scudetto raccogliendo un solo punto contro Fiorentina e Roma e perdendone negli stessi turni 5 nei confronti dell’Inter e 3 dal Milan. Ancora l’aritmetica lascia speranze scudetto agli azzurri ma il modo in cui è maturato il pareggio della Roma, con la squadra di casa in crollo verticale nel finale, non lascia spazio nemmeno ai più incalliti ottimisti”.