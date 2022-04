Formazioni ufficiali Juventus-Bologna: Allegri ne cambia due

Alle ore 18:30 la Juventus scende in campo contro il Bologna all’Allianz Stadium. I bianconeri cercano punti per accorciare sul Napoli, mentre gli ospiti con una vittoria arriverebbero a quota 40 punti. Max Allegri opta per il 4-2-3-1 con Danilo che si adatta a centrocampo e l’inserimento di Morata a supporto di Vlahovic insieme a Dybala e Cuadrado. Di seguito le formazioni ufficiali:

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic.