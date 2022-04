Roma-Napoli, Salvione: “Ecco chi sarà decisivo tra gli azzurri”

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della partita tra Napoli e Roma di lunedì al Maradona.

Ecco le parole del giornalista: “Roma carica dopo la vittoria europea? Le energie positive, arrivate da questa magnifica serata di coppa con un grande tifo che non si vedeva da tempo, hanno caricato la squadra. C’è da dare grandi meriti a Mourinho che ha ricompattato l’ambiente e creato un clima avvolgente di entusiasmo. Non potrà esserci lo stesso approccio, visto il grande dispendio di energie. Mi aspetto una Roma che voli sulle ali dell’entusiasmo, ma un po’ svuotata sul piano della concentrazione. Per il Napoli, mi aspetto un grande Lozano se dovesse giocare dal primo minuto. Può far male negli spazi, si è allenato bene dopo la sosta nazionali, e può essere l’azzurro determinante e decisivo. Nella Roma, sicuramente, Abraham è da tenere d’occhio”