Spalletti in conferenza stampa: “Dobbiamo essere pronti a sfidare chiunque”

Durante la conferenza stampa di oggi Luciano Spalletti ha parlato delle ultime partite che il Napoli dovrà affrontare in questa stagione. Nonostante le ambizioni riguardanti lo scudetto si siano ridotte dopo le vittorie di Inter e Milan, il tecnico suona la carica per concludere il campionato a testa alta.

Di seguito le sue parole: “Questo è il momento di fare il tutto per tutto o il momento di gestire ancora? Non abbiamo mai gestito niente, siamo andati dritto per dritto guardando in faccia tutti e cercare di vincere contro tutti. Da questo atteggiamento ne abbiamo persa anche qualcuna, non voglio che si gestisca niente e voglio vedere quanta forza si ha.

Si deve essere pronti per sfidare chiunque, poi ci sono dei momenti nella stagione più difficili ma si deve sempre essere bravi a trovare la voglia di vincere. Non si deve tornare indietro, si rimane lì e si riorganizza la nostra forza. Io difendo tutti i miei calciatori, entrare nel giochino di chi lasciare fuori è pericoloso. Secondo me ci sono degli equilibri da mantenere ma com’è successo nella stagione ci sono stati dei cambiamenti e ho fatto giocare qualcun altro.

Si cerca di tenere conto di tutto. Zielinski è un calciatore forte, è eccezionale e si collocherà nei giocatori top. Quanto il Napoli è oggi pericoloso e quanto le caratteristiche della squadra si sposano con la pericolosità? Dipende dai livelli. Più si mette fantasia ed estro più si diventa pericolosi ma si deve dosare tutto, tutto può essere medicina ma dipende dalle dosi.

Non so quello che si riuscirà a fare contro la Roma, abbiamo vissuto delle belle partite; dobbiamo giocarle senza avere rimpianti. Anche perdendola qualcuna l’abbiamo giocata, nei primi 20-25 minuti contro la Fiorentina potevamo far gol. Poi loro hanno gestito di più palla e sembravano più dentro la partita, ma abbiamo preso gol che non dovevamo prendere. Sono sempre valutazioni da fare in maniera approfondita e corretta senza lasciarsi prendere da eccesso di delusione. Si tratta di guardare le cose con tranquillità e fare le cose bene.”