Fiorentina, Saponara: “Zielinski? Uno dei migliori calciatori in Europa”

Piotr Zielinski, centrocampista azzurro, sta indubbiamente attraversando un periodo complicato dal punto di vista calcistico: nelle ultime partite ha dimostrato di non essere nella sua migliore forma fisica e di non riuscire a dare alla squadra il contributo di cui necessita. Nonostante ciò, il suo valore viene sempre riconosciuto dai colleghi, anche gli avversari.

Queste, ad esempio, sono state le dichiarazioni che Riccardo Saponara, calciatore della Fiorentina, ha rilasciato durante un’intervista a Przegladsportowy:

“Piotr è uno dei migliori calciatori che giocano ora in Europa. L’ho incontrato per la prima volta nel 2015 quando sono tornato a Empoli da Milano. Era ancora giovane, ma ho notato subito la sua tecnica. Passo dopo passo, ha mostrato nelle partite ciò che sapeva fare durante l’allenamento. Aveva molto spazio per crescere. Ero convinto che stesse crescendo in forza”.