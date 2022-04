Avv. Grassani: “Oggi abbiamo raggiunto un grande traguardo! Se sto stilando il contratto Kvaratskhelia? Non ancora…”

Mattia Grassani, legale della Ssc Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Dopo 3 giorni di full inmmersion e di udienze impegnative durate dieci ore, oggi è arrivato l’atteso verdetto che ha sancito che il calcio è vivo e non muore. Se fosse passata la linea della Procura tutti i club di A avrebbero potuto licenziare direttori sportivi etc. E’ un verdetto di primo grado. Ora la Procura dovrà decidere se proporre appello oppure no davanti alla Corte Federale perchè è nelle sue prerogative. Noi ci auspichiamo che questa triste pagina possiamo considerarla conclusa. L’operazione per la quale il Napoli è andata a giudizio era chiara. Nel luglio 2020 il Napoli ha comprato Osimhen ed oggi dicevano fosse stato pagato più del suo valore, ma non è così. Se sto preparando il contratto di Kvaratskhelia? Ne parlerò quando si concretizzerà, per ora sono dietro le quinte. I tifosi gioiscano per questo risultato delle plusvalenze e portino pazienza per tutto il resto”.