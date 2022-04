Lunedì sera alle ore 19:00 il Napoli di Luciano Spalletti dovrà affrontare in casa la Roma di Josè Mourinho, per provare a rimanere legato alla speranza di vincere il campionato e portare gioia ai tifosi azzurri.

Come riportato da Tuttosport, ci sarà un ritorno importante a centrocampo: quello di Zambo Anguissa, assente durante la partita contro la Fiorentina poiché diffidato. Anguissa sarà probabilmente affiancato da Stanislav Lobotka. Ciò significa che almeno uno tra Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, che non hanno fornito una prova convincente contro la Fiorentina, dovrà sedere in panchina.

Spalletti per il momento non ha ancora deciso chi dei due non giocherà titolare, l’unica certezza è che il camerunense partirà dal 1′.