KKN – Del Genio: “Il Napoli deve stare attento, la Roma è una squadra forte e pericolosa”

Questo pomeriggio Paolo Del Genio, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Durante il suo intervento, Del Genio ha parlato anche del prossimo appuntamento in campionato del Napoli di Spalletti, che affronterà la Roma lunedì sera allo stadio Diego Armando Maradona. Queste le sue dichiarazioni:

“La Roma gioca con questo 3-5-2 che ha sistemato le cose. La difesa a 3 porta frutti, sono 14 partite che fanno risultato. Roma squadra forte e in crescita ma viene da un girone d’andata deludente. E’ da tenere in considerazione come la potenziale quinta al posto dell’Atalanta per la forza societaria che ha alle spalle”.