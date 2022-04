Gravina sul caso plusvalenze: “Ennesima lacerazione nel nostro mondo calcio”

«L’ennesima lacerazione all’ interno del sistema calcio». Gabriele Gravina interviene sul caso plusvalenze, sottolineando che le sue riflessioni però sono di carattere generali e non riguardano nel merito il processo sportivo attualmente in corso. Il presidente federale si dice dispiaciuto che «ancora una volta su questo tema, molto attenzionato, sensibile e delicato, non si riesce a trovare una soluzione condivisa, di buon senso. Dobbiamo iniziare a parlare di sostenibilità finanziaria, con controlli rigidi, rivisitazione di alcuni parametri e indicatori non più procrastinabili». L’ auspicio è che il calcio cambi con comportamenti «che deve portare avanti la governance federale, ma che devono far parte anche della cultura dei suoi dirigenti di riferimento». Il presidente federale è intervenuto da remoto nella presentazione del premio «Enzo Bearzot» organizzato dall’ U.S. Acli e assegnato a Roberto De Zerbi. Che si è detto orgoglioso della scelta. Gravina ha anche rivelato che si sta lavorando per poter ospitare a Coverciano proprio la Shakhtar, la squadra allenata da De Zerbi, dal 20 aprile al 9 maggio: «Ci stiamo lavorando».