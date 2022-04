Ceccarini spiega: “Il Napoli segue moltissimo due gialloblu”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo calciomercato a Radio Kiss Kiss Napoli, sembra essere molto forte l’asse con il Veneto:

“Il Napoli valuta attentamente due calciatori del Verona, uno è ovviamente Barak e se ne parla molto, l’altro è il difensore Casale. Giuntoli considera validissimi questi profili per Spalletti, soprattutto considerando il lavoro di Tudor. Su Belotti non posso dare certezze, situazione simile per Mertens, la società deve fare una scelta”.