La Gazzetta dello Sport, dopo le polemiche di una settimana fa, torna a polemizzare con il Napoli e con la sua società per via di una vecchia storia: l’esonero di Ancelotti.

Infatti, sono in molti a chiedersi come sia possibile che Ancelotti sia stato mandato via da Napoli dati i risultati attuali con il Real Madrid, e oggi in edicola torna sull’esperienza partenopea di Carletto.

La Rosea ricorda le critiche che a Napoli furono fatte ad Ancelotti, quando gli fu detto che doveva andare in pensione, quando gli dissero che non era in grado di saper gestire i giocatori a Napoli e invece ha smentito tutti al Madrid.

Fonte: La Gazzetta.