L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della lotta scudetto in Serie A.

“Scudetto al Napoli? Sarebbe bellissimo, ma continuo a fare il tifo per l’Inter. Il Napoli è però la squadra più forte, per me è favorita per l’allenatore e per l’asse centrale. Chi ruberei agli azzurri? Koulibaly. Osimhen? E’ un giocatore fantastico, mi piace molto. Mancini? Ha fatto bene a proseguire, ha la coscienza a posto”.